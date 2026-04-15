Jaipur Fire: चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में लगी भीषण आग, बड़ी मात्रा में टायर जले, ऊपरी मंजिल में रह रहे थे लोग

जयपुर। राजधानी जयपुर के संजय बाजार स्थित मिश्रा मार्केट की एक संकरी गली में बुधवार की दोपहर टायर के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित इस गोदाम में बड़ी संख्या में टायर रखे हुए थे, जो देखते ही देखते आग की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही लालकोठी थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चार दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका।