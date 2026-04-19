Balbir Punj Dies : पूर्व सांसद बलबीर पुंज का निधन, राजस्थान में शोक की लहर, राज्यपाल-सीएम सहित कई भाजपा नेताओं ने जताया शोक

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि बलबीर पुंज के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और स्तब्ध करने वाला है। वह प्रखर राष्ट्रवाद, सशक्त वैचारिकता और निर्भीक लेखनी के प्रतीक थे। उन्होंने अपने विचारों और लेखों के माध्यम से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए समाज को दिशा देने का कार्य किया। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। उनका निधन राजनीतिक, सामाजिक और पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों एवं उनके समर्थकों को यह असीम दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।