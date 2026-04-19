Bharatpur : आरएएस-2024 रिजल्ट में विजय सिंह जाट ने हासिल की 14वीं रैंक, इस सफलता को सुनकर घर में छाया मातम जैसा सन्नाटा

विजय सिंह के लिए यह सफलता कांटों भरी राह जैसी रही। उनके पिता महाराज सिंह, लंबे समय से लंग्स कैंसर से जूझ रहे थे। सितंबर 2025 को पिता का इलाज जयपुर में शुरू हुआ। विजय एक तरफ पिता की सेवा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इंटरव्यू की तैयारी। विजय सिंह और बड़े भाई ने अभी तक शादी नहीं की है। 1 अप्रेल 2026 को विजय सिंह का आरएएस इंटरव्यू हुआ और 11 अप्रेल 2026 को इंटरव्यू के ठीक 10 दिन बाद इलाज के दौरान पिता का निधन हो गया। आज: जब परिणाम आया, तो विजय ने सफलता तो हासिल की, लेकिन उनके मार्गदर्शक पिता यह खुशखबरी सुनने के लिए मौजूद नहीं थे।