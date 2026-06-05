5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर : महज ढाई साल के बेटे को छोड़कर गई थी मां, 25 साल बाद मिली तो नहीं थमे आंसू

कभी जिस मां को परिवार ने समय और परिस्थितियों के थपेड़ों में खो दिया था, उसी मां ने 25 साल बाद अचानक अपने बच्चों के सामने आकर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अपना घर आश्रम में शुक्रवार को ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Jun 05, 2026

Bharatpur ashram

25 साल बाद मिलता परिवार (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

भरतपुर। करीब 25 साल पहले मानसिक अवसाद के चलते घर से बिछड़ी एक मां जब अचानक अपने बच्चों के सामने पहुंची तो भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर आंख नम हो गई। जिन बेटियों की विदाई वह कभी नहीं देख सकी और जिस बेटे ने मां का साया बचपन में ही खो दिया था, वह शुक्रवार को अपना घर आश्रम में उनसे लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़ा। बरसों के इंतजार, दर्द और अधूरी यादों के बीच हुआ यह मिलन न सिर्फ एक परिवार के पुनर्मिलन की कहानी है, बल्कि उम्मीद, ममता और रिश्तों की अटूट ताकत की मार्मिक मिसाल भी बन गया।

यह कहानी है प्रभुजी सुखदेई की, जो करीब 25 वर्ष पहले मानसिक अवसाद के चलते घर से निकल गई थीं। उस समय उनकी बड़ी बेटी 10 वर्ष, छोटी बेटी 7 वर्ष और बेटा रोहित महज ढाई साल का था। पति बचन ने पत्नी की तलाश में हर संभव प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली।

यहां देखें वीडियो :

इलाज के बाद लौटी यादें

आखिरकार परिवार ने उन्हें खोया हुआ मान लिया। समय बीतता गया, बेटियां बड़ी हुईं, उनकी शादियां हो गई और वर्ष 2022 में पति बचन भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। कुछ माह पहले 16 सितंबर 2025 को जोधपुर की टीम ने सुखदेई को रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम भरतपुर पहुंचाया। उपचार और देखभाल के बाद जब उनकी स्मृतियां लौटने लगीं तो उन्होंने अपना पता गांव आकमपुरए जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश बताया।

अपनों को ही नहीं पहचान पाई आंखें

पते की जानकारी मिलने के बाद आश्रम की पुनर्वास टीम ने परिवार से संपर्क साधा। शुक्रवार को जब बेटी सोमवती, बेटा रोहित, दामाद धनपाल और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गोकरण आश्रम पहुंचे तो वर्षों के अंतराल और बदले चेहरों के कारण कोई किसी को पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही परिचय कराया गया, भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बेटियों की आंखों से आंसू बह निकले, बेटे ने मां को गले लगाकर वर्षों की कमी पूरी करने की कोशिश की और वहां मौजूद हर व्यक्ति इस मिलन का साक्षी बन भावुक हो उठा।

नहीं किया कन्यादान, देखकर मिला सुकून

सुखदेई की आंखों में इस बात का दर्द था कि है कि वे अपनी बेटियों का कन्यादान नहीं कर सकीं, लेकिन अब अपने भरे-पूरे परिवार को देखकर उनके चेहरे पर सुकून और संतोष साफ झलकता नजर आया। यह महज एक पुनर्मिलन नहीं, बल्कि बिछड़े रिश्तों के फिर से जुड़ने, उम्मीद के लौटने और परिवार के अनमोल होने की जीवंत मिसाल बना।

Anita Bishnoi: दो दिन बाद अब कैसी है अनिता बिश्नोई की सेहत, जानिए मामले पर क्या बोले विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें
anita bishnoi health update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jun 2026 07:58 pm

Published on:

05 Jun 2026 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर : महज ढाई साल के बेटे को छोड़कर गई थी मां, 25 साल बाद मिली तो नहीं थमे आंसू

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur : नदबई में तेज आंधी से निर्माणाधीन दीवार गिरी, महिला की मौत, दिव्यांग पुत्र घायल

Bharatpur Nadbai Strong storm disaster under-construction wall collapses woman dies
भरतपुर

Rajasthan : भरतपुर बनेगा कौशल विकास का मॉडल जिला, जानिए क्या होगा फायदा

Bharatpur become model district for skill development know what benefits
भरतपुर

Bharatpur Electricity : भरतपुर में थ्री फेज बिजली संकट से ग्रामीण परेशान, प्रदर्शन किया और जताई नाराजगी

Bharatpur Three-phase power crisis villagers Worried protest and express displeasure
भरतपुर

भरतपुर में जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, भतीजे ने की चाचा की गोली मारकर हत्या

Bharatpur murder case
भरतपुर

सिर पर सासू मांः 90 साल की सास को सिर पर बिठाकर 84 कोस की यात्रा करा रही हरियाणवी बहू, स्वागत कर रहे लोग

हरियाणवी गायिका काजल चौधरी 90 वर्षीय सास चन्द्री देवी को टब में बैठाकर 84 कोस परिक्रमा कराती हुईं।
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.