RAS-2024 Result : ममता लिम्बा को मिली 27वीं रैंक, पिता का सपना पूरा, खुशी से झूमा सूरतगढ़ क्षेत्र

RAS-2024 Result : राजस्थान लोक सेवा आयोग के RAS परीक्षा-2024 रिजल्ट में ममता लिम्बा ने 27वीं रैंक हासिल कर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का नाम रोशन किया। बेटी की सफलता से खुशी से झूम रहे ममता लिम्बा के पिता चेतराम लिम्बा ने कहा कि उसने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती 2024 के परिणाम में 27वीं रैंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज और सूरतगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चेतराम लिम्बा भगवानसर निवासी व वर्तमान में एलआईसी संगरिया में सीनियर ब्रांच मैनेजर पद पर कार्यरत हैं।