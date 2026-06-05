एमएसपी की राह में अटकी फसल,मंडियों में इंतजार करते किसान

श्रीगंगानगर.देश के प्रमुख अन्न भंडारों में शामिल श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ क्षेत्र में इस बार गेहूं की बंपर पैदावार हुई, लेकिन सरकारी खरीद की रफ्तार किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। खेतों में लहलहाई फसल अब मंडियों और गोदामों के बीच अटक गई है। हजारों किसान ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बावजूद अपनी उपज एमएसपी पर बेचने का इंतजार कर रहे हैं।कृषि विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में करीब 11 लाख मीट्रिक टन और हनुमानगढ़ जिले में 14.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। इस प्रकार दोनों जिलों में कुल उत्पादन 25.25 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गया। इसके विपरीत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य खरीद एजेंसियां अब तक केवल 13.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद कर सकी हैं।