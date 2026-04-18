RAS Result 2024 : अभावों को मात देकर दिनेश बिश्नोई बने नंबर-1, छोटे से गांव से निकलकर रचा इतिहास

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने शनिवार को प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित 'राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024' (RAS 2024) का अंतिम परिणाम जारी कर सबको चौंका दिया। इस बार थार के रेगिस्तान से सफलता की ऐसी आंधी उठी जिसने पूरे प्रदेश को अपनी चमक से चकित कर दिया है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना तहसील के एक छोटे से गांव भलीसर के रहने वाले दिनेश बिश्नोई ने आरएएस 2024 की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान (Rank 1) प्राप्त किया है।