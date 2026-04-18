RAS Result 2024 : अभावों को मात देकर दिनेश बिश्नोई बने नंबर-1, छोटे से गांव से निकलकर रचा इतिहास

Dinesh Bishnoi
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने शनिवार को प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित 'राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024' (RAS 2024) का अंतिम परिणाम जारी कर सबको चौंका दिया। इस बार थार के रेगिस्तान से सफलता की ऐसी आंधी उठी जिसने पूरे प्रदेश को अपनी चमक से चकित कर दिया है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना तहसील के एक छोटे से गांव भलीसर के रहने वाले दिनेश बिश्नोई ने आरएएस 2024 की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान (Rank 1) प्राप्त किया है।
दिनेश बिश्नोई की सफलता की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक सुदूर गांव, सीमित संसाधन और ग्रामीण परिवेश, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद दिनेश ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन को ढाल बनाया।
आयोग द्वारा जारी टॉप-20 की सूची में इस बार भी मारवाड़ के अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दिनेश बिश्नोई की प्रथम रैंक ने बाड़मेर को 'एजुकेशन हब' के रूप में नई पहचान दी है।
आयोग ने इस बार परिणाम जारी करने में गजब की फुर्ती दिखाई है। 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुए साक्षात्कार का अंतिम चरण 17 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ और उसके ठीक अगले दिन यानी शनिवार को फाइनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। कुल 1096 पदों (राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद) के विरुद्ध 2,391 अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में शामिल किया गया है।
आरपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के धैर्य की बड़ी परीक्षा हुई।
दिनेश की जीत उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बूस्टर डोज़ है जो असफलताओं से निराश हो जाते हैं। दिनेश के पिता और परिजनों का कहना है कि उसने दिन-रात केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी सफलता ने ग्रामीण राजस्थान के बच्चों को यह विश्वास दिलाया है कि 'मेरिट' किसी खास शहर की जागीर नहीं है।
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