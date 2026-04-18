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RAS Result 2024 : अभावों को मात देकर दिनेश बिश्नोई बने नंबर-1, छोटे से गांव से निकलकर रचा इतिहास

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आरएएस भर्ती 2024 का फाइनल परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें बाड़मेर के धोरीमन्ना स्थित भलीसर गांव के दिनेश बिश्नोई ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान (Rank 1) हासिल कर इतिहास रच दिया है।

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बाड़मेर

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Nakul Devarshi

Apr 18, 2026

Dinesh Bishnoi

Dinesh Bishnoi

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने शनिवार को प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित 'राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024' (RAS 2024) का अंतिम परिणाम जारी कर सबको चौंका दिया। इस बार थार के रेगिस्तान से सफलता की ऐसी आंधी उठी जिसने पूरे प्रदेश को अपनी चमक से चकित कर दिया है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना तहसील के एक छोटे से गांव भलीसर के रहने वाले दिनेश बिश्नोई ने आरएएस 2024 की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान (Rank 1) प्राप्त किया है।

दिनेश बिश्नोई: संघर्ष से शिखर तक का सफर

दिनेश बिश्नोई की सफलता की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक सुदूर गांव, सीमित संसाधन और ग्रामीण परिवेश, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद दिनेश ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन को ढाल बनाया।

  • गांव में जश्न: जैसे ही आरपीएससी की वेबसाइट पर दिनेश का नाम सबसे ऊपर चमका, भलीसर गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया।
  • मेहनत का मीठा फल: दिनेश ने साबित किया कि कोचिंग हब और बड़े शहरों की चकाचौंध से दूर रहकर भी अगर ईमानदारी से तैयारी की जाए, तो राज्य की सर्वोच्च सेवा में टॉप किया जा सकता है।

मेरिट में 'मारवाड़' का दबदबा

आयोग द्वारा जारी टॉप-20 की सूची में इस बार भी मारवाड़ के अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दिनेश बिश्नोई की प्रथम रैंक ने बाड़मेर को 'एजुकेशन हब' के रूप में नई पहचान दी है।

साक्षात्कार खत्म होते ही परिणाम: RPSC की मुस्तैदी

आयोग ने इस बार परिणाम जारी करने में गजब की फुर्ती दिखाई है। 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुए साक्षात्कार का अंतिम चरण 17 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ और उसके ठीक अगले दिन यानी शनिवार को फाइनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। कुल 1096 पदों (राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद) के विरुद्ध 2,391 अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में शामिल किया गया है।

भर्ती प्रक्रिया का पूरा ब्योरा

आरपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के धैर्य की बड़ी परीक्षा हुई।

  1. साक्षात्कार चरण: 1 दिसंबर 2025 से 17 अप्रैल 2026 तक चरणबद्ध तरीके से कुल 2,461 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए गए।
  2. चयनित अभ्यर्थी: कुल 2,391 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर पात्र माना गया है।
  3. रिजल्ट कैसे देखें: अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर और रैंक चेक कर सकते हैं।

युवाओं के लिए संदेश: 'कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं'

दिनेश की जीत उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बूस्टर डोज़ है जो असफलताओं से निराश हो जाते हैं। दिनेश के पिता और परिजनों का कहना है कि उसने दिन-रात केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी सफलता ने ग्रामीण राजस्थान के बच्चों को यह विश्वास दिलाया है कि 'मेरिट' किसी खास शहर की जागीर नहीं है।

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Published on:

18 Apr 2026 01:49 pm

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