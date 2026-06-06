उत्पादन की अंधी दौड़ से बिगड़ रही मिट्टी,अब खेत बचाने की मुहिम

श्रीगंगानगर.देश की अन्न भंडार मानी जाने वाली श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ की नहरी पट्टी ने हरित क्रांति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अधिक उत्पादन की इस दौड़ ने अब मिट्टी की सेहत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षों से यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग, फसल चक्र में असंतुलन और जैविक पदार्थों की कमी के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में उत्पादन क्षमता और मिट्टी की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देश पर 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मूल उद्देश्य किसानों को यह समझाना है कि केवल अधिक खाद डालने से उत्पादन नहीं बढ़ता,बल्कि मिट्टी की जरूरत के अनुसार संतुलित पोषण प्रबंधन ही टिकाऊ खेती की आधारशिला है।