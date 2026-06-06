मूसलाधार बरसात का नाम लेते ही ‘तौबा-तौबा’, अब तक नहीं भूले जलभराव का दर्द

श्रीगंगानगर। शहर में मानसून की आहट के साथ ही गुरुनानक बस्ती और पुरानी आबादी गड्ढा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। मूसलाधार बरसात का नाम लेते ही इन इलाकों के अधिकांश परिवारों के चेहरे पर भय और अनिश्चितता साफ दिखाई देने लगती है। इसकी वजह भी कम नहीं है। करीब तीन वर्ष पहले हुई भारी बारिश ने इन क्षेत्रों में ऐसा कहर बरपाया था कि सैकड़ों परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और लोगों को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ी थी। आज भी उस त्रासदी की यादें लोगों के जेहन में ताजा हैं। शहर के गंदा पानी संग्रहण क्षेत्र और प्राकृतिक रूप से निचले हिस्सों में स्थित इलाकों में बारिश के दौरान हालात सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं। गड्ढा क्षेत्र पानी से लबालब भर जाता है और ओवरफ्लो होने के बाद बरसाती और गंदा पानी आसपास की बस्तियों में फैलने लगता है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। इससे घरेलू सामान, फर्नीचर और मकानों की नींव तक प्रभावित हो जाती है। तीन वर्ष पहले हुई मूसलाधार बारिश ने गुरुनानक बस्ती और पुरानी आबादी के गड्ढा क्षेत्र के आसपास बसे परिवारों को भारी नुकसान पहुंचाया था। पानी कई दिनों तक जमा रहा और अनेक मकानों की दीवारों तथा नींव में दरारें आ गईं। कुछ परिवारों को तो अस्थायी रूप से अपने घर छोड़कर रिश्तेदारों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी।



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