रतलाम में हथियारों से लैस आठ डकैत धराए

सूचना पर त्वरित कार्रवाई की

बिलपांक थाना प्रभारी अय्यूब खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महू-नीमच रोड फोरलेन पर सरवड़ के पास स्थित एक खंडहर में 8 बदमाश हथियारों से लैस होकर एकत्रित हैं। ये लोग पास में स्थित पवन चक्की पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी कुमार के निर्देश पर पुलिस टीमों का गठन कर बदमाशों की धरपकड़ की योजना तैयार की।