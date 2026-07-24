रतलाम के विकास कार्यों को 8.67 करोड़ रुपए का बजट जारी



रतलाम. मध्य प्रदेश विधानसभा में 22 जुलाई को पारित प्रथम अनुपूरक अनुमान में रतलाम जिले के लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपए की अनुमानित लागत के विकास कार्यों को सम्मिलित कर बजट प्रावधान किया गया है। एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया कुल 7 हजार 455 करोड़ रुपए से अधिक के इस अनुपूरक अनुमान के माध्यम से रतलाम में महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलेगी। एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया इन प्रावधानों में लेबड़-जावरा मार्ग पर स्थित आईपीसीए फैक्ट्री सेजावताफंटा के निकट एक ब्लैक स्पॉट के दीर्घकालिक सुधार कार्य को मंजूरी दी गई है। एमएसएमई मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बताया इस कार्य पर लगभग 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार लाना है।