12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Asha Bhosle Death : आशा भोंसले का 92 साल की उम्र में निधन, राजस्थान के राज्यपाल व सीएम भजनलाल दुखी

Asha Bhosle Death : मशहूर पार्श्वगायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे व सीएम भजनलाल शर्मा ने आशा भोसले के निधन पर दुख प्रकट किया। साथ ही कही बड़ी बात।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 12, 2026

Asha Bhosle passes away at age of 92 Rajasthan Governor and CM Bhajan Lal sad

मशहूर पार्श्वगायिका आशा भोसले, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे व सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Asha Bhosle Death : मशहूर पार्श्वगायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे व सीएम भजनलाल शर्मा ने आशा भोसले के निधन पर दुख प्रकट किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि सुरों की सरिता, स्वर साम्राज्ञी आशा भोसले जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।

संगीत के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणापुंज रहेगा

सीएम भजनलाल ने आगे लिखा कि सात दशकों से अधिक समय तक अपनी जादुई और मधुर आवाज से भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाली 'आशा ताई' का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। संगीत के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणापुंज बना रहेगा।

सीएम भजनलाल ने लिखा कि ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके शोकाकुल परिजनों व करोड़ों प्रशंसकों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!

आशा भोसले का अप्रतिम योगदान - राजस्थान के राज्यपाल

उधर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारतीय संगीत जगत के अपूरणीय क्षति है। राजपाल ने कहा कि भारतीय सिने संगीत, शास्त्रीय और सुगम संगीत में आशा भोसले का अप्रतिम योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय फ़िल्म संगीत को नहीं ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए लगभग सभी भारतीय भाषाओं में संगीत की हमारी परंपरा को समृद्ध किया है। उनका निधन अत्यंत दुखद व कला जगत की अपूरणीय क्षति है। राजपाल ने ईश्वर से पुण्य आत्मा की शांति और परिजनों व प्रंशसकों को दुख सहने करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।

पार्श्वगायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन

पार्श्वगायिका आशा भोंसले का रविवार को यहां ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थी और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थता के कारण उन्हें यहां भर्ती कराया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने बताया कि कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण उनका आज निधन हो गया। उनके बेटे आनंद भोसले ने निधन की पुष्टि की है उन्होेंने बताया कि श्रीमती भाेसले का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ कल सुबह 11 बजे उनके आवास पर रखा जायेगा और अपराह्न चार बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Jaipur Marriage New Problem : LPG सिलेंडर की कमी से जूझ रहे शादी वाले परिवारों पर आई नई मुसीबत, अब कैसे होगा विवाह?
जयपुर
Jaipur weddings Families faced a new problem already grappling with LPG cylinders shortage How will marriage happen now

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Apr 2026 03:02 pm

Published on:

12 Apr 2026 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Asha Bhosle Death : आशा भोंसले का 92 साल की उम्र में निधन, राजस्थान के राज्यपाल व सीएम भजनलाल दुखी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में फिर शर्मनाक घटना, बीच सड़क पर गर्भवती महिला से की अश्लील हरकत

Jaipur Pregnant Woman Harassed in Malviya Nagar Accused Caught on CCTV Police Probe Underway
जयपुर

Rajasthan Politics : 'विपक्ष को कुछ नहीं समझते मोदी और यहां के नेता', अशोक गहलोत ने क्यों किया इतना तीखा वार?

Ashok Gehlot reacts on PM Modi and CM Bhajanlal - File PIC
जयपुर

उथल-पुथल के दौर से गुजरती दुनिया में भारत से प्रबल उम्मीदें

जयपुर

संपादकीय: जस्टिस वर्मा के इस्तीफे के बाद भी बचे रहेंगे सवाल

जयपुर

Weather Update 12 April: राजस्थान में अगले सप्ताह गर्मी के दिखने लगेंगे तेवर, तापमान में 3-5 डिग्री बढ़ोतरी

heatwave
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.