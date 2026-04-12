Asha Bhosle Death : आशा भोंसले का 92 साल की उम्र में निधन, राजस्थान के राज्यपाल व सीएम भजनलाल दुखी

उधर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह भारतीय संगीत जगत के अपूरणीय क्षति है। राजपाल ने कहा कि भारतीय सिने संगीत, शास्त्रीय और सुगम संगीत में आशा भोसले का अप्रतिम योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय फ़िल्म संगीत को नहीं ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए लगभग सभी भारतीय भाषाओं में संगीत की हमारी परंपरा को समृद्ध किया है। उनका निधन अत्यंत दुखद व कला जगत की अपूरणीय क्षति है। राजपाल ने ईश्वर से पुण्य आत्मा की शांति और परिजनों व प्रंशसकों को दुख सहने करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।