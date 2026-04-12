Jaipur Marriage New Problem : LPG सिलेंडर की कमी से जूझ रहे शादी वाले परिवारों पर आई नई मुसीबत, अब कैसे होगा विवाह?

Jaipur Marriage New Problem : ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। पहले एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी से जूझ रहे शादी वाले परिवारों की परेशानी अब नए नोटों की किल्लत ने और बढ़ा दी है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़, चौमूं, शाहपुरा, कोटपूतली और फागी सहित कई क्षेत्रों में 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नए नोटों की गड्डियां मिलना मुश्किल हो गया है।