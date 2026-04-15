Career Counseling: छात्रों के लिए बड़ा अवसर, 16 अप्रैल को करियर वेबिनार, विशेषज्ञों से मिलेगा मार्गदर्शन

Career Webinar: जयपुर। आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद सही विषय और करियर का चयन विद्यार्थियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण निर्णय बन गया है। इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर छात्रों को सही दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा 16 अप्रैल को एक विशेष करियर मार्गदर्शन वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। यह वेबिनार सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगा।