Solar Energy: बदल रही राजस्थान की तस्वीर, देश में बना नंबर वन; मिले ये सुखद संकेत

इधर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। बेहतर प्रबंधन के चलते उत्पादन क्षमता बढ़ी है और लाइन लॉस में कमी आई है। मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि खेती, घरों और उद्योगों को बिना बाधा पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए। बैठक में बताया गया कि फिलहाल 24 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली दी जा रही है। सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए 2027 तक पूरे राजस्थान में लागू करना चाहती है।