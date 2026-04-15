Heatwave Alert: 17-18 अप्रेल को तपेगा पश्चिमी राजस्थान, तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान क्षेत्र में बना ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) अभी भी सक्रिय है, जो जमीन से करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 110 नॉट्स की रफ्तार से उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी प्रभावी बनी हुई है।