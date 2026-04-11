Govt Jobs: 18 अप्रैल को होगी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, 40 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

जयपुर. पीटीईटी 2026 परीक्षा को लेकर छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। अब स्नातक अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। पहले परिणाम घोषित न होने के कारण कई छात्र इस प्रक्रिया से वंचित रह जाते थे। अधिकारियों के अनुसार, इससे छात्रों का एक वर्ष बच सकेगा और वे समय पर आगे की पढ़ाई में प्रवेश ले सकेंगे। परीक्षा के लिए अब तक 72 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।