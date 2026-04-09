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Teacher Transfer: प्रिंसिपल व स्कूल व्याख्याता के बाद अब सैकण्ड ग्रेड टीचर के होंगे तबादले, शिक्षा मंत्री ने खुद किया खुलासा

School Education: शिक्षकों के तबादलों पर बड़ा फैसला: सेकंड ग्रेड टीचर्स की प्रक्रिया शुरू, समान अनुपात में शिक्षक तैनाती पर जोर, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बीमार व विशेष परिस्थितियों पर तबादलों में राहत संभव, मंत्री ने दिए संकेत।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Apr 09, 2026

Rajasthan Education Minister Madan Dilawar warns against double-faced people says cow killers share stage

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (पत्रिका फाइल फोटो)

Second Grade Teacher Transfer: जयपुर। राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने खुद इस संबंध में अहम बयान देते हुए संकेत दिए हैं कि जल्द ही सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले विभाग द्वारा प्रिंसिपल और स्कूल व्याख्याताओं के तबादले किए जा चुके हैं।

शिक्षा मंत्री से जब शिक्षकों के तबादलों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार नहीं किया, बल्कि यह स्पष्ट किया कि अब वरिष्ठ अध्यापकों यानी सेकंड ग्रेड टीचर्स के तबादलों की तैयारी चल रही है और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश के हजारों शिक्षकों में हलचल तेज हो गई है।

मंत्री दिलावर ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में शिक्षकों का समान अनुपात सुनिश्चित करना है। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जबकि कुछ जगहों पर आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं। ऐसे में तबादलों के जरिए संतुलन स्थापित किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

जब उनसे पूछा गया कि क्या विधवा, तलाकशुदा या गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों को तबादलों में राहत दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि इन मामलों पर अंतिम निर्णय तबादलों के समय की परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। यानी विशेष परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है।

इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि शिक्षा विभाग जल्द ही तबादलों की बड़ी प्रक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर कुछ नहीं कहा है।

शिक्षा व्यवस्था में संतुलन लाने की दिशा में अहम कदम


शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री का यह बयान शिक्षा व्यवस्था में संतुलन लाने की दिशा में अहम कदम माना जा सकता है। यदि सरकार वास्तव में सभी स्कूलों में शिक्षकों का समान वितरण सुनिश्चित करती है, तो इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। हालांकि, तबादलों के दौरान मानवीय पहलुओं जैसे बीमारी, विधवा या तलाकशुदा शिक्षकों की परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ यदि यह प्रक्रिया लागू होती है, तो यह शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक साबित होगी।

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Updated on:

09 Apr 2026 05:04 pm

Published on:

09 Apr 2026 04:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Teacher Transfer: प्रिंसिपल व स्कूल व्याख्याता के बाद अब सैकण्ड ग्रेड टीचर के होंगे तबादले, शिक्षा मंत्री ने खुद किया खुलासा

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