Muhana Mandi : भिंडी और नींबू हो रहे महंगे, टमाटर, आलू और फूल गोभी हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी और नींबू महंगे बिके। इनके अलावा बारीक हरी मिर्च व ग्वार फली भी महंगी बिकीं। इनके अलवा आज टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, मूली व अन्य स​ब्जियों के दाम स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आल भी आलू प्याज सस्ते बिके। आलू के दाम आज थोक मंडी में 4 से 7 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 90 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।