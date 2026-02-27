27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : भिंडी और नींबू हो रहे महंगे, टमाटर, आलू और फूल गोभी हो रहे सस्ते

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी और नींबू महंगे बिके। इनके अलावा बारीक हरी मिर्च व ग्वार फली भी महंगी बिकीं। इनके अलवा आज टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, मूली व अन्य स​ब्जियों के दाम स्थिर रहे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Feb 27, 2026

- मुहाना थोक मंडी में आज प्याज के दाम हुए सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी और नींबू महंगे बिके। इनके अलावा बारीक हरी मिर्च व ग्वार फली भी महंगी बिकीं। इनके अलवा आज टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, मूली व अन्य स​ब्जियों के दाम स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आल भी आलू प्याज सस्ते बिके। आलू के दाम आज थोक मंडी में 4 से 7 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 90 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 9 से 12 रुपए

टमाटर देसी 7 से 12 रुपए

मटर 21 से 22 रुपए

मिर्ची 38 से 50 रुपए

बारीक मिर्च 80 से 85 रुपए

फूल गोभी 7 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 45 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 30 से 32 रुपए

नींबू 75 से 78 रुपए

लोकी 16 से 20 रुपए

भिंडी 50 से 60 रुपए

अदरक 53 से 54 रुपए

ग्वार फली 70 से 80 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 16 से 18 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 13 से 22 रुपए

टिंडा 12 से 40 रुपए

गाजर 10 से 12 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------

आलू-प्याज हो रहे सस्ते

आलू 4 से 7 रुपए

प्याज 8 से 15 रुपए

लहसुन 20 से 90 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 10:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : भिंडी और नींबू हो रहे महंगे, टमाटर, आलू और फूल गोभी हो रहे सस्ते

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: अब शहरों की तर्ज पर गांवों में भी वाहन घर-घर जाकर करेंगे कचरा संग्रहण

जयपुर

Ramjal Setu Project: राजस्थान में 1915 करोड़ की रामजल सेतु परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, रामगढ़ बांध को मिलेगा नया जीवन; ईसरदा से आएगा पानी

Ramgarh Dam
जयपुर

Bride Scam: शादी के नाम पर दुल्हन की सौदेबाजी कर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

जयपुर

मानसरोवर में सड़कें छोटी नहीं, कब्जे बड़े हैं….सड़क 60 फीट, सफर 20 फीट में ही

जयपुर

Rajasthan: राइट टू हेल्थ से फ्री बिजली तक… PM मोदी के अजमेर दौरे से पहले गहलोत ने याद दिलाए पुराने चुनावी वादे

pm modi ashok gehlot
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.