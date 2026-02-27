Muhana Mandi : भिंडी और नींबू हो रहे महंगे, टमाटर, आलू और फूल गोभी हो रहे सस्ते

- मुहाना थोक मंडी में आज प्याज के दाम हुए सस्ते
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भिंडी और नींबू महंगे बिके। इनके अलावा बारीक हरी मिर्च व ग्वार फली भी महंगी बिकीं। इनके अलवा आज टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बैंगन, मूली व अन्य सब्जियों के दाम स्थिर रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आल भी आलू प्याज सस्ते बिके। आलू के दाम आज थोक मंडी में 4 से 7 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 8 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 90 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 9 से 12 रुपए
टमाटर देसी 7 से 12 रुपए
मटर 21 से 22 रुपए
मिर्ची 38 से 50 रुपए
बारीक मिर्च 80 से 85 रुपए
फूल गोभी 7 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 45 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 30 से 32 रुपए
नींबू 75 से 78 रुपए
लोकी 16 से 20 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 53 से 54 रुपए
ग्वार फली 70 से 80 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 16 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 13 से 22 रुपए
टिंडा 12 से 40 रुपए
गाजर 10 से 12 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू-प्याज हो रहे सस्ते
आलू 4 से 7 रुपए
प्याज 8 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 90 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
