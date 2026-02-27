Rajasthan Budget: CM भजनलाल शर्मा आज करेंगे बड़ी घोषणाएं, बजट पारित होने के साथ खुलेगा सौगातों का पिटारा

आज सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के विभागों से जुड़े तीखे सवाल पूछे जाएंगे। तारांकित और अतारांकित सूची में कुल 45 प्रश्न शामिल हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों से संबंधित हैं। कृषि और शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगरीय विकास और जल संसाधन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता।