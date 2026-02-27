Rajasthan Politics : भजनलाल सरकार कराएगी गहलोत सरकार के कथित ‘महा-घोटाला’ की ACB जांच- कटघरे में 6 IAS, जानें क्या है बड़ा फैसला?

भजनलाल सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का उदाहरा पेश किया है। सरकार के मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए 1450 करोड़ रुपये के 'टांका निर्माण घोटाले' की फाइलें फिर से खोलने का ऐलान किया है। इस मामले में 6 आईएएस अफसरों की भूमिका अब रडार पर है।



राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भ्रष्टाचार के उन गड्ढों को उजागर किया है, जिन्हें कथित तौर पर पिछली सरकार ने 'ठंडे बस्ते' में डाल दिया था। मंत्री ने बाड़मेर में हुए 1537 करोड़ के टांका निर्माण कार्यों में भारी धांधली का दावा करते हुए कहा कि 750 करोड़ रुपये के काम तो मौके पर मिले ही नहीं।