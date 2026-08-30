किस्मत अच्छी थी! अस्पताल पहुंचते ही पीछे आ गया प्रलय, नेपाल से मुंबई लौटे पर्यटकों ने सुनाई दर्दनाक आपबीती

Maharashtra Pilgrims return from Nepal: नेपाल में आई भीषण बाढ़ और महाप्रलय ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में 600 से अधिक लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है, जबकि हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इस आपदा की चपेट में कुछ भारतीय नागरिक भी आए हैं। इस बीच नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। महाराष्ट्र के कुल 143 श्रद्धालु अब अपने घर लौट रहे हैं। इनमें नागपुर के 106 श्रद्धालु, जबकि महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के 37 श्रद्धालु शामिल हैं।