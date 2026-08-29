सांसद रवि किशन से सलमान खान तक, NEET से जुड़े ‘इट्स डन ब्रो’ और ‘मनी फॉलोज’, इन सितारों के मीम्स ने इंटरनेट पर मचाया धुम

सलमान खान भी इस साल एक बेहद छोटे लेकिन यादगार डायलॉग की वजह से सोशल मीडिया पर छा गए। मामला NEET पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र प्रदर्शन से जुड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक, कई सेलिब्रिटीज ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील की थी। इसी दौरान सलमान खान ने सिर्फ तीन शब्दों में प्रतिक्रिया दी- 'इट्स डन ब्रो'। इत्तेफाक से सोनम वांगचुक ने अगले ही दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। इसके बाद सलमान खान के इस छोटे से कमेंट और वांगचुक के अनशन खत्म करने की टाइमिंग को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मीम्स बने।