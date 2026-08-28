मराठी पर महायुति में फिर घमासान? फडणवीस की ‘एक साल’ की मोहलत से शिंदे सेना नाराज, MNS भी हमलावर

Maharashtra Marathi Language Row: महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी सीखने का मुद्दा अब भाषा से आगे बढ़कर राजनीति का सवाल बन गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चालकों को मराठी सीखने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया है। इस दौरान भाषा को लेकर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का कहना है कि चालकों को सिर्फ रोजमर्रा की बातचीत लायक मराठी सीखनी है।