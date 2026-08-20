सड़क पर पुलिस ले रही ड्राइवरों का टेस्ट, मराठी में कमजोर चालकों को एक महीने की मोहलत; नहीं सुधरे तो परमिट रद्द करने की चेतावनी

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में रोजाना लाखों लोग ऑटो और टैक्सी से सफर करते हैं, ऐसे में चालकों का स्थानीय भाषा में संवाद कर पाना जरूरी है। सरकार के मुताबिक, इसका उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच भाषा की वजह से होने वाली परेशानी को कम करना, शिकायतों का समाधान आसान बनाना और आपात स्थिति में दोनों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही परमिट जारी करते समय तय की गई शर्तों का सख्ती से पालन कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। RTO अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आने वाले दिनों में मुंबई के ताड़देव, अंधेरी, वडाला और बोरीवली समेत अन्य RTO क्षेत्रों में भी जारी रहेगा।