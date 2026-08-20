‘तस्वीरों से बाहर निकली बापू की सोच’: अभिजीत दीपके से मुलाकात के बाद क्यों बोले तुषार गांधी, ‘याद आ गया सत्याग्रह’?

Tushar Gandhi: जंतर-मंतर पर हुआ Gen Z का आंदोलन अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसे लेकर चर्चा अभी भी बनी हुई है। इसी बीच महात्मा गांधी के परपोते और गांधीवादी कार्यकर्ता तुषार गांधी ने युवा नेता अभिजीत दीपके से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन और दीपके की भूमिका की तारीफ की। तुषार गांधी ने कहा कि इस आंदोलन को देखकर उन्हें महात्मा गांधी के सत्याग्रह की याद आ गई।