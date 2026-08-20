51 साल पुराना नियम बदलकर ‘सुपर CM’ बन गए देवेंद्र फडणवीस? महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नए ‘रूल्स ऑफ बिजनेस’ (Rules of Business) के तहत मंत्रियों के फैसलों को पलटने की ‘वीटो पावर’ मिलने की खबरों के बीच राज्य सरकार के सूत्रों ने बुधवार को स्थिति स्पष्ट की है। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के फैसलों को रद्द या वापस लेने का अधिकार कोई नया प्रावधान नहीं है। यह अधिकार 1975 से लागू रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत पहले से ही मुख्यमंत्री के पास मौजूद था।