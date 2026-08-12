‘जंतर-मंतर सीजन-2’ का ऐलान, अभिजीत दीपके बोले- बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है आंदोलन

इस ऐलान के बाद छात्रों के आंदोलन को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज होने की संभावना है। पिछले आंदोलन के दौरान परीक्षा व्यवस्था, छात्रों की मांगों और NTA की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। अब ‘जंतर-मंतर सीजन-2’ की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि अभिजीत दीपके एक बार फिर छात्रों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, नए आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या होगा, इसमें कौन-कौन से संगठन शामिल होंगे और सरकार के सामने कौन-सी मांगें रखी जाएंगी, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में आंदोलन की रूपरेखा और तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।