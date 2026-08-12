CWC Meeting: 19 अगस्त को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर होगी चर्चा

FCRA बिल पर कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, यह बिल आखिरी समय में लाया गया है, जबकि कल सत्र खत्म होने वाला है। आज दोपहर 12 बजे हमें लोकसभा सचिवालय से संदेश मिला कि अमित शाह यह बिल पेश कर रहे हैं। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह आज सदन में मौजूद भी नहीं हैं। राज्य मंत्री (MoS) ने इसे JPC (संयुक्त संसदीय समिति) को भेजने का प्रस्ताव रखा। हंगामे के बीच बिल पर चर्चा कराने के बजाय, सरकार ने बिल को JPC में भेजने का फैसला लिया है।