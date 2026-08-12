अमित शाह की चिट्ठी ने बढ़ाया सियासी पारा, किरेन रिजिजू बोले, विपक्ष चर्चा से भाग रहा

क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सरकार की तरह विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। जब छात्रों ने NEET परीक्षा को लेकर विरोध किया और कई घटनाएं हुईं, तो विपक्ष ने चर्चा की मांग की और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। हमने बार-बार कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वे इसके लिए सहमत नहीं हो रहे हैं। नतीजतन, गृह मंत्री को पत्र लिखना पड़ा। मैं आपको जो पत्र दिखा रहा हूं, वह उस पत्र की कॉपी है, जो गृह मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा था। इसमें एक बार फिर कहा गया है कि हम इस मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।