NEET पेपर लीक: 20 हजार पन्नों की CBI चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान, NTA की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल

CBI ने इस मामले में आगे की जांच जारी रखने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। कोर्ट ने इस अर्जी पर आरोपियों से जवाब मांगा है। इस पर भी 13 अगस्त को सुनवाई होगी। CBI की चार्जशीट में यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार और डॉ. मनोज शिरुरे समेत कई लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं।