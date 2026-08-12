शहजाद पूनावाला ने रखी 72,786 रुपए की शर्त, बोले- ‘राहुल गांधी से बड़ा ‘बकैती’ करने वाला कोई नहीं’

संसद के मानसून सत्र में NEET विवाद और छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर बल प्रयोग के आदेश को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया था, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। वहीं, अगर गृह मंत्रालय को इस कार्रवाई की जानकारी ही नहीं थी, तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कार्रवाई का फैसला किसके स्तर पर लिया गया। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि विपक्ष लंबे राजनीतिक भाषणों के बजाय इस मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करने का जवाब चाहता है।