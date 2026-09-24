PM Modi Seva Yatra: ‘पुण्य का आधा हिस्सा मिल जाता है’, प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा यात्रियों को नमन कर क्यों कही ये बात?

'सेवा यात्रा' जैसे कार्यक्रमों में अलग-अलग जगहों से लोग जुड़ते हैं। वे सेवा से जुड़े कामों में हिस्सा लेते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों का मकसद लोगों को समाज के लिए काम करने और दूसरों की मदद के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना है। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान सेवा यात्रा में शामिल लोगों के अनुभव भी सुने। उन्होंने उनके काम की तारीफ की दीं।