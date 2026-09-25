Post Office की NSC स्कीम में Wife के साथ इन्वेस्ट कर कमा सकते हैं मोटा ब्याज, समझिए कैलकुलेशन

National Savings Certificate Calculator: शेयर बाजार में इस समय भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 12,000 पॉइंट नीचे आ चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में निवेशक अपनी सेविंग्स के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प तलाश रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ तलाश रहे हैं और अपने निवेश पर एफडी से अधिक रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स स्कीम आपके काम आ सकती है। यह सरकार समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसलिए यहां आपका पैसा डूबने का जोखिम नहीं रहता।