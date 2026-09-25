Hero Motors के शेयर की लिस्टिंग के बाद पलटी किस्मत, 3 दिन में करीब 69% चढ़ा, आज 20% का अपर सर्किट, जानें एक्सपर्ट्स की राय

हीरो मोटर्स की शेयर बाजार में शुरुआत निवेशकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी। 23 सितंबर को एनएसई पर कंपनी का शेयर 82 रुपये पर लिस्ट हुआ था। यह 84 रुपये के आईपीओ प्राइस से 2.38% कम था। बीएसई पर शेयर 82.10 रुपये पर लिस्ट हुआ, यानी इश्यू प्राइस से करीब 2.26% नीचे लिस्ट हुआ था। लेकिन लिस्टिंग के बाद शेयर ने लगातार तीन सत्रों में तेजी दर्ज की। शुक्रवार की तेजी के बाद आईपीओ प्राइस के मुकाबले शेयर में करीब 69% का उछाल आ चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी तेज बढ़त के बाद शेयर की आगे की चाल कैसी रह सकती है।