25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Stock Market Today: पिछले सेशन की भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में दिख रही तेजी, जानिए किन शेयरों में आई खरीदारी

PB Fintech Share Price: गुरुवार को आई जबरदस्त गिरावट के बाद आज शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में पॉलिसी बाजार की मूल कंपनी पीबी फिनटेक के शेयर में तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में यह 3 फीसदी से अधिक की उछाल के साथ ट्रेड करता दिखा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 25, 2026

Stock Market Today

शेयर बाजार में मामूली तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)

Share Market on 25th September 2026: गुरुवार को दर्ज हुई भारी गिरावट के बाद आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में मामूली तेजी देखी जा रही है। हालांकि, बीएसई सेंसेक्स आज 55 अंक की मामूली गिरावट के साथ 73,525 पर खुला। लेकिन शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर यह 0.14 फीसदी या 101 अंक की बढ़त के साथ 73,680 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.12 फीसदी या 25 अंक की बढ़त के साथ 23,090 पर ट्रेड करता दिखा। गुरुवार को सेंसेक्स 1238 अंक गिरकर और निफ्टी 383 अंक टूटकर बंद हुआ था।

पॉलिसी बाजार के शेयर में दिखी तेजी

शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 25 मिनट पर पॉलिसी बाजार की मूल कंपनी पीबी फिनटेक का शेयर 3.20 फीसदी या 38.60 रुपये की बढ़त के साथ 1245.80 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर शुरुआती कारोबार में 0.18 फीसदी या 3.30 रुपये की गिरावट के साथ 1814.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

आईटी शेयरों में गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी में सबसे अधिक 0.79 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद निफ्टी एफएमसीजी में 0.21 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.21 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.70 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 0.14 फीसदी, निफ्टी सीमेंट में 0.38 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इससे इतर, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी में तेजी देखने को मिली।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज
सिप्ला1,413.60+1.04%
एशियन पेंट्स2,416.50+0.99%
एक्सिस बैंक1,196.00+0.80%
टाटा स्टील189.31+0.69%
जेएसडब्ल्यू स्टील1,281.90+0.68%
कोल इंडिया424.80+0.66%
पावर ग्रिड268.10+0.64%
श्रीराम फाइनेंस995.40+0.55%
एचसीएलटेक1,249.10+0.44%
बजाज फाइनेंस985.80+0.39%
ग्रेसिम3,178.50+0.38%
इंडिगो4,907.00+0.35%
मारुति सुजुकी12,030.00+0.33%
महिंद्रा एंड महिंद्रा2,992.00+0.31%
बजाज ऑटो11,241.00+0.29%
अदाणी एंटरप्राइजेज2,906.60+0.23%
सोर्स-एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 50 मिनट

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज
एचडीएफसी लाइफ517.25-1.83%
इंफोसिस997.90-1.64%
एसबीआई लाइफ1,734.10-1.19%
ओएनजीसी236.53-1.03%
मैक्स हेल्थकेयर1,036.80-0.88%
टीसीएस2,069.30-0.85%
हिंदुस्तान यूनिलीवर1,917.60-0.82%
ट्रेंट2,681.50-0.69%
आईटीसी266.40-0.60%
एनटीपीसी324.70-0.58%
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स293.30-0.58%
टेक महिंद्रा1,535.90-0.46%
अदाणी पोर्ट्स1,778.00-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक1,329.60-0.37%
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज226.40-0.35%
विप्रो163.12-0.32%
हिंडाल्को979.00-0.31%
बजाज फिनसर्व1,758.00-0.24%

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ABVKY Scheme 2026: नौकरी चली गई तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से मिलेगी आर्थिक मदद, जानिए क्या है यह स्कीम

ये भी पढ़ें
ABVKY Scheme 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Sept 2026 10:13 am

Published on:

25 Sept 2026 09:32 am

Hindi News / Business / Stock Market Today: पिछले सेशन की भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में दिख रही तेजी, जानिए किन शेयरों में आई खरीदारी

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

LPG subsidy और आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का क्या है कनेक्शन? ग्राहक जान लें ये जरूरी बातें

Gas Cylinder New Rule
कारोबार

Stock Market Crash: शेयर बाजार में मचा हाहाकार, सेंसेक्स 1,200 से ज्यादा अंक टूटकर हुआ बंद, जानिए इस मंदी के 5 बड़े कारण

Stock Market Crash
कारोबार

ABVKY Scheme 2026: नौकरी चली गई तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से मिलेगी आर्थिक मदद, जानिए क्या है यह स्कीम

ABVKY Scheme 2026
कारोबार

PB Fintech Share: इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन घटने की आशंका से 28% टूटा Policybazaar का शेयर, जानिए क्या है इरडा का नया प्रस्ताव

PB Fintech Share Price
कारोबार

NSE के IPO ने निवेशकों को किया निराश, सिर्फ 0.84% प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

NSE IPO LISTING
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.