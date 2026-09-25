Stock Market Today: पिछले सेशन की भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में दिख रही तेजी, जानिए किन शेयरों में आई खरीदारी

Share Market on 25th September 2026: गुरुवार को दर्ज हुई भारी गिरावट के बाद आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में मामूली तेजी देखी जा रही है। हालांकि, बीएसई सेंसेक्स आज 55 अंक की मामूली गिरावट के साथ 73,525 पर खुला। लेकिन शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर यह 0.14 फीसदी या 101 अंक की बढ़त के साथ 73,680 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.12 फीसदी या 25 अंक की बढ़त के साथ 23,090 पर ट्रेड करता दिखा। गुरुवार को सेंसेक्स 1238 अंक गिरकर और निफ्टी 383 अंक टूटकर बंद हुआ था।