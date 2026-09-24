Stock Market Crash: शेयर बाजार में मचा हाहाकार, सेंसेक्स 1,200 से ज्यादा अंक टूटकर हुआ बंद, जानिए इस मंदी के 5 बड़े कारण

बाजार की अगली दिशा फिलहाल दो बड़े ग्लोबल संकेतकों पर काफी हद तक निर्भर करती दिख रही है- कच्चे तेल की कीमत और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेस के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड का 105 डॉलर से ऊपर जाना और अमेरिकी 10 साल की यील्ड का करीब 5.11% तक पहुंचना बाजार पर दबाव डाल रहा है। उनके मुताबिक, जब तक ये दोनों दबाव बने रहते हैं, बाजार में तेज रिकवरी की गुंजाइश सीमित रह सकती है। उनके मुताबिक, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी हाल के दिनों में बनी हुई है, लेकिन इन शेयरों का आगे का रुख कच्चे तेल और बॉन्ड यील्ड की चाल से प्रभावित हो सकता है।