ABVKY Scheme 2026: नौकरी चली गई तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से मिलेगी आर्थिक मदद, जानिए क्या है यह स्कीम

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: नौकरी चली जाने के बाद सबसे बड़ी चिंता घर का खर्च चलाने की होती है। अगर आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के तहत बीमित कर्मचारी रहे हैं, तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) आपके लिए कुछ राहत दे सकती है। इस योजना के तहत नौकरी गंवाने वाले पात्र कर्मचारियों को कुछ समय के लिए नकद आर्थिक सहायता दी जाती है। यह मदद अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए कर्मचारी को ईएसआईसी की तय शर्तें पूरी करनी होती हैं। साथ ही नौकरी छूटने की वजह भी नियमों के दायरे में होनी चाहिए। ESIC ने इस योजना को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक एक और साल के लिए बढ़ा दिया है।