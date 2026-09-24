PB Fintech Share: इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन घटने की आशंका से 28% टूटा Policybazaar का शेयर, जानिए क्या है इरडा का नया प्रस्ताव

इरडा ने Expense of Management यानी EoM के नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कंपनी स्तर पर EoM सीमा को ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम यानी GDPI से जोड़ने की बात कही गई है। प्रस्ताव के मुताबिक यह सीमा दो साल में 15% और पांच साल में 12.5% तक लाई जा सकती है। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के मामले में गणना का आधार ग्रॉस रिटन प्रीमियम से बदलकर घरेलू जीडीपीआई करने का प्रस्ताव है। इसके साथ पांच साल में EoM सीमा को 30% GWP से घटाकर 20% GDPI तक लाने की बात कही गई है। इरडा का कहना है कि इन बदलावों का मकसद इंश्योरेंस की कुल लागत कम करना और पॉलिसीधारकों के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना है।