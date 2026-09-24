Share Market Today: भारी गिरावट के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स 600 पॉइंट टूटा, जानिए कहां आई सबसे अधिक बिकवाली

Stock Market Today 24th September 2026: भारतीय शेयर बाजार आज जबरदस्त गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज गुरुवार को 556 अंक की गिरावट के साथ 74,272 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 20 मिनट पर यह 0.84 फीसदी या 626 अंक की गिरावट के साथ 74192 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर लाल निशान पर और 5 शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 9 बजकर 30 मिनट पर 0.84 फीसदी या 194 अंक की गिरावट के साथ 23,254 पर ट्रेड करता दिखा।