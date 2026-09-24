Share Market Today: भारी गिरावट के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स 600 पॉइंट टूटा, जानिए कहां आई सबसे अधिक बिकवाली

Share Market में गिरावट देखने को मिली है। (PC: AI)
Stock Market Today 24th September 2026: भारतीय शेयर बाजार आज जबरदस्त गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज गुरुवार को 556 अंक की गिरावट के साथ 74,272 पर खुला। शुरुआती कारोबार में 9 बजकर 20 मिनट पर यह 0.84 फीसदी या 626 अंक की गिरावट के साथ 74192 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 25 शेयर लाल निशान पर और 5 शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 9 बजकर 30 मिनट पर 0.84 फीसदी या 194 अंक की गिरावट के साथ 23,254 पर ट्रेड करता दिखा।
सेंसेक्स पैक के शेयरों की बात करें, तो सबसे अधिक गिरावट बजाज फाइनेंस में 4.74 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, एक्सिस बैंक में 3.65 फीसदी, बजाज फिनसर्व में 3.58 फीसदी, कोटक बैंक में 1.77 फीसदी और इंडिगो में 1.63 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इससे इतर टेक महिंद्रा, सनफार्मा और एचसीएल टेक के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज फाइनेंशियल शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई है। सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स- बैंक 2.47 फीसदी पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेस में 2.35 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 1.45 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.66 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.59 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.73 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.82 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.58 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|एचडीएफसी लाइफ
|515.50
|-8.19%
|बजाज फाइनेंस
|1,000.20
|-4.12%
|एक्सिस बैंक
|1,198.40
|-3.60%
|बजाज फिनसर्व
|1,791.80
|-2.96%
|कोटक महिंद्रा बैंक
|405.00
|-2.00%
|इंडिगो
|4,958.00
|-1.40%
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|990.20
|-1.35%
|एचडीएफसी बैंक
|728.00
|-1.25%
|एशियन पेंट्स
|2,427.40
|-1.12%
|मैक्स हेल्थकेयर
|1,049.10
|-1.02%
|लार्सन एंड टुब्रो
|3,890.30
|-1.01%
|अडानी पोर्ट्स
|1,789.70
|-0.97%
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,967.80
|-0.85%
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|230.23
|-0.83%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,162.50
|-0.82%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
|1,782.10
|+1.26%
|टेक महिंद्रा
|1,566.20
|+0.59%
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,345.40
|+0.40%
|टाटा स्टील
|191.48
|+0.35%
|सन फार्मास्युटिकल्स
|1,871.00
|+0.32%
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,259.40
|+0.21%
|अल्ट्राटेक सीमेंट
|11,167.00
|+0.11%
|टाइटन कंपनी
|4,885.00
|+0.10%
|एनटीपीसी
|326.30
|+0.09%
कच्चे तेल की कीमतों के वापस 100 डॉलर से ऊपर पहुंचने और हाई यूएस बॉन्ड यील्ड्स के चलते शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड आज 102 डॉलर से ऊपर ट्रेड करता दिखा है। इससे महंगाई और भारत के आयत बिल को लेकर चिंता बढ़ गई है। जबकि 10 साल की ट्रेजरी यील्ड उछलकर 5.11 फीसदी पर जा पहुंची है। इससे दुनियाभर के शेयर बाजारों पर दबाव बना है। इंश्योरेंस सेक्टर के नियामक इरडा ने डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशंस और EoM लिमिट्स पर 2 पार्ट का कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इससे इंश्योरेंस शेयरों पर दबाव बना है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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