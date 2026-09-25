Financial Planning: अचानक चली गई जॉब तो क्या करें? EMI, इंश्योरेंस और दूसरे खर्चों से निपटने के लिए अपनाएं यह रणनीति

अगर कैश फ्लो बिगड़ रहा है, तो ईएमआई की तारीख निकलने का इंतजार न करें। बैंक या लेंडर से पहले ही बात करें। आपकी स्थिति और लेंडर की पॉलिसी के आधार पर री-स्ट्रक्चरिंग या भुगतान की अवधि में बदलाव जैसे विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि, यह कोई अपने आप मिलने वाली सुविधा नहीं है और कुछ मामलों में कुल ब्याज बढ़ सकता है। आरबीआई के नियमों के तहत पात्र मामलों में लोन री-स्ट्रक्चरिंग लेंडर के आकलन और उधारकर्ता की सहमति जैसी शर्तों पर निर्भर करती है। सिर्फ पुरानी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए महंगा पर्सनल लोन लेना या लगातार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना भी समझदारी नहीं होगी।