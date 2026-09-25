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Financial Planning: अचानक चली गई जॉब तो क्या करें? EMI, इंश्योरेंस और दूसरे खर्चों से निपटने के लिए अपनाएं यह रणनीति

Job Loss Money Tips: नौकरी जाने के बाद सबसे पहले उपलब्ध नकदी और जरूरी मासिक खर्च का हिसाब लगाएं। PF को तुरंत निकालने के बजाय इमरजेंसी सेविंग का इस्तेमाल करें।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Sep 25, 2026

Job Loss Financial Planning

जॉब चले जाने पर एक साथ सारा निवेश न बेचें (PC: AI)

Job Loss Financial Planning: नौकरी चले जाने के बाद सैलरी रुक जाती है, लेकिन घर का किराया, EMI, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम और रोजमर्रा के खर्च पहले की तरह चलते रहते हैं। ऐसे समय में घबराकर निवेश बेचने या नया कर्ज लेने के बजाय सबसे पहले अपनी नकदी और जरूरी खर्चों का हिसाब लगाना चाहिए। नौकरी जाने के बाद कुछ इजी स्टेप्स आपकी आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि उपलब्ध पैसों को सोच-समझकर खर्च किया जाए और लंबी अवधि की बचत को जल्दबाजी में न छेड़ा जाए।

सबसे पहले यह देखें कि हाथ में कितना कैश है

नौकरी जाने के बाद पहला काम अपने बैंक खातों और दूसरी आसानी से उपलब्ध बचत का हिसाब लगाना होना चाहिए। अभी आपके पास कितनी नकदी है और हर महीने कितना जरूरी खर्च है, इसे कागज पर लिख लें। इसके बाद सिर्फ जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं। इसमें घर का किराया या होम लोन EMI, राशन, बिजली-पानी का बिल, बच्चों की फीस, दवाइयां, बीमा प्रीमियम और दूसरे जरूरी भुगतान शामिल हो सकते हैं।

मसलन, अगर आपके पास 3 लाख रुपये की बचत है और हर महीने जरूरी खर्च करीब 50,000 रुपये हैं, तो मौजूदा बचत लगभग 6 महीने तक आपका खर्च संभाल सकती है। यह छोटा सा हिसाब आपको यह समझने में मदद करेगा कि नई नौकरी मिलने से पहले कितने समय तक आपका पैसा चल सकता है। फिलहाल महंगे सब्सक्रिप्शन, बाहर खाना, शॉपिंग और गैर-जरूरी यात्रा जैसे खर्चों में कटौती करना बेहतर रहेगा।

PF को तुरंत निकालना जरूरी नहीं

नौकरी जाने के बाद पीएफ की रकम बड़ी मदद जैसी लग सकती है। लेकिन इसे सिर्फ इमरजेंसी फंड समझना ठीक नहीं है। यह आपकी रिटायरमेंट सेविंग भी है। ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में सदस्य अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है, जबकि बाकी रकम सामान्य तौर पर 12 महीने की बेरोजगारी अवधि पूरी होने के बाद उपलब्ध होती है। यह व्यवस्था पुराने नियम से अलग है, जिसमें दो महीने की बेरोजगारी के बाद पूरा PF निकालने का प्रावधान था।

इसलिए अगर आपकी बैंक सेविंग और इमरजेंसी फंड अगले कुछ महीनों का खर्च आराम से संभाल सकते हैं, तो PF को छेड़ने से पहले अच्छी तरह सोचें। खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहता है और लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा भी मिल सकता है। पीएफ निकालने का क्लेम करने से पहले UAN, आधार और बैंक खाते की जानकारी भी जांच लें। केवाईसी या बैंक डिटेल में गड़बड़ी होने पर क्लेम की प्रक्रिया अटक सकती है।

नौकरी के साथ मिला हेल्थ इंश्योरेंस भी चेक करें

नौकरी जाने के बाद एक चीज जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है कंपनी की तरफ से मिलने वाला हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले यह पता करें कि आपकी कंपनी का स्वास्थ्य बीमा कवर नौकरी खत्म होने के बाद किस तारीख तक जारी रहेगा। यह मानकर न चलें कि नौकरी जाने के बाद भी कई महीनों तक कवर अपने आप चलता रहेगा। अगर आपके पास पहले से अलग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी से माइग्रेशन या कंटिन्यूटी के विकल्पों के बारे में जानकारी लें।

जरूरत हो तो इसे व्यक्तिगत या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी से कंपेयर करके देख लें। अगर इस पॉलिसी में पत्नी, बच्चे या माता-पिता भी कवर हैं, तो इसे और ज्यादा गंभीरता से लें। नौकरी जाने के बाद इंश्योरेंस में गैप पड़ना जेब पर भारी पड़ सकता है। इसी तरह कंपनी की तरफ से मिलने वाले लाइफ इंश्योरेंस की स्थिति भी चेक करें। अगर आपके पास अलग से टर्म इंश्योरेंस है तो उसका प्रीमियम समय पर भरते रहें।

EMI का पेमेंट रोकने से पहले बैंक से बात करें

नौकरी जाने के बाद ईएमआई का बोझ सबसे बड़ी चिंता बन सकता है। लेकिन बिना बैंक या कर्जदाता से बात किए ईएमआई मिस करना स्थिति को और मुश्किल बना सकता है। अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाएं। इसमें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का बकाया शामिल करें। हर लोन की EMI, भुगतान की तारीख और बकाया रकम लिख लें।

अगर कैश फ्लो बिगड़ रहा है, तो ईएमआई की तारीख निकलने का इंतजार न करें। बैंक या लेंडर से पहले ही बात करें। आपकी स्थिति और लेंडर की पॉलिसी के आधार पर री-स्ट्रक्चरिंग या भुगतान की अवधि में बदलाव जैसे विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि, यह कोई अपने आप मिलने वाली सुविधा नहीं है और कुछ मामलों में कुल ब्याज बढ़ सकता है। आरबीआई के नियमों के तहत पात्र मामलों में लोन री-स्ट्रक्चरिंग लेंडर के आकलन और उधारकर्ता की सहमति जैसी शर्तों पर निर्भर करती है। सिर्फ पुरानी लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए महंगा पर्सनल लोन लेना या लगातार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना भी समझदारी नहीं होगी।

कंपनी से मिलने वाली बाकी रकम का हिसाब लगाएं

नौकरी जाने के बाद आपकी कंपनी पर कुछ भुगतान बाकी हो सकते हैं। इनमें बची हुई सैलरी और ग्रेच्युटी की रकम जैसे पेमेंट शामिल हैं। इसलिए फाइनल सेटलमेंट की जानकारी जरूर लें। देखें कि आपको बकाया सैलरी, लीव एनकैशमेंट, बोनस, ग्रेच्युटी, इंसेंटिव या खर्चों का रिइम्बर्समेंट मिलना है या नहीं। साथ ही जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें। इनमें रिलिविंग लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप और फॉर्म-16 जैसे दस्तावेज शामिल हैं।

अगर कंपनी से ESOP, शेयर या कोई दूसरा कर्मचारी लाभ मिला हुआ है तो नौकरी छोड़ने के बाद उस पर लागू नियम भी जांच लें। कई बार इन सुविधाओं से जुड़े अधिकार कंपनी की पॉलिसी और नौकरी छोड़ने की शर्तों पर निर्भर करते हैं।

सारा निवेश बेच देना भी सही रास्ता नहीं

नौकरी जाने का मतलब यह नहीं है कि आपको सभी निवेश तुरंत बेचने पड़ेंगे। अगर हर महीने कैश की कमी हो रही है, तो कुछ समय के लिए एसआईपी रोकने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि सैलरी बंद हो गई है, लॉन्ग टर्म निवेश को बेच देना हमेशा जरूरी नहीं होता, खासकर तब, जब आपके पास पर्याप्त इमरजेंसी फंड मौजूद हो। पैसे का इस्तेमाल एक तय क्रम में करना ज्यादा बेहतर हो सकता है। पहले उपलब्ध नकदी, उसके बाद इमरजेंसी सेविंग और जरूरत पड़ने पर ही लंबी अवधि की रिटायरमेंट सेविंग का इस्तेमाल करें।

नौकरी का जाना निश्चित रूप से आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन मुश्किल वक्त में घबराकर लिया गया फैसला नुकसान को और बढ़ा सकता है। थोड़ा ठहरकर खर्च, कर्ज, इंश्योरेंस और बचत का पूरा हिसाब लगाने से इस अस्थायी इनकम गैप को संभालना आसान हो सकता है।

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Updated on:

25 Sept 2026 04:58 pm

Published on:

25 Sept 2026 04:54 pm

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