SBI ATM Charges: बैंक हड़ताल के बीच एसबीआई ग्राहकों को राहत, 28 से 30 सितंबर तक नहीं लगेगा ATM से पैसा निकालने पर चार्ज

28 से 30 सितंबर को देशभर में बैंक हड़ताल है। (PC: AI)
SBI Bank Strike 2026: देशभर में प्रस्तावित तीन दिन की बैंक हड़ताल के बीच भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। बैंक ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक ATM से लेनदेन पर लगने वाले शुल्क को माफ करने का ऐलान किया है। यानी इन तीन दिनों में ग्राहक जरूरत के मुताबिक ATM से पैसे निकाल सकेंगे और इस अवधि में लागू ATM ट्रांजैक्शन चार्ज से राहत मिलेगी। एसबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक की सभी शाखाएं प्रस्तावित हड़ताल के दौरान खुली रहेंगी। हालांकि, बैंक कर्मचारी संगठनों ने तीन दिन की हड़ताल पर आगे बढ़ने की बात कही है।
एसबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि 28, 29 और 30 सितंबर को देश में किसी भी बैंक के ATM से किए गए लेनदेन पर ATM ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि एसबीआई ग्राहक इन तीन दिनों के दौरान नकदी की जरूरत पूरी करने के लिए एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, ग्राहकों को अपने बैंक की ओर से जारी नियम और शर्तें भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि चार्ज में छूट किन-किन लेनदेन पर लागू होगी, इसकी जानकारी बैंक के आधिकारिक निर्देशों से स्पष्ट होगी।
एसबीआई ने ग्राहकों को सलाह दी है कि अगर कोई जरूरी काम बैंक शाखा से जुड़ा है तो उसे हड़ताल से पहले निपटा लें। इसके साथ ही जहां संभव हो, डिजिटल और सेल्फ सर्विस बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल करें। हड़ताल की प्रस्तावित अवधि में ग्राहक एटीएम के अलावा योनो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वाट्सएप बैंकिंग और 24x7 कॉन्टैक्ट सेंटर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।
पैसे ट्रांसफर करने या भुगतान करने के लिए भी डिजिटल विकल्प उपलब्ध रहेंगे। ग्राहक UPI, IMPS, NEFT और RTGS के जरिए सामान्य बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं। यानी हर छोटे काम के लिए बैंक की शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, किसी बैंक की कौन-सी सेवा कितनी आसानी से उपलब्ध होगी, यह उसके ऑपरेशनल इंतजाम पर निर्भर कर सकता है।
बैंक कर्मचारियों से जुड़ा एक और मुद्दा 27 सितंबर का है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) को रविवार, 27 सितंबर को भी शाखाएं खुली रखने का निर्देश दिया है। बैंक कर्मचारी संगठनों ने रविवार को कामकाजी दिन बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। NOBW, NOBO, AIGBWO और AIGBOO के फेडरेशन नेताओं के साथ BMS के वित्तीय क्षेत्र प्रभारी गिरिश चंद्र आर्य ने वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की।
कर्मचारी प्रतिनिधियों ने 27 सितंबर को कामकाजी दिन बनाने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की। इसके विकल्प के तौर पर उन्होंने उस दिन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी और दोगुना भुगतान देने की मांग रखी। कर्मचारी संगठन की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, DFS सचिव ने प्रतिनिधियों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया और अनुकूल समाधान का भरोसा दिया है।
फिलहाल ग्राहकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि हड़ताल की अवधि में बैंकिंग जरूरतों के लिए ATM और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, किसी जरूरी ब्रांच संबंधी काम को पहले ही निपटा लेना समझदारी होगी।
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