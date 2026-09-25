SBI ATM Charges: बैंक हड़ताल के बीच एसबीआई ग्राहकों को राहत, 28 से 30 सितंबर तक नहीं लगेगा ATM से पैसा निकालने पर चार्ज

SBI Bank Strike 2026: देशभर में प्रस्तावित तीन दिन की बैंक हड़ताल के बीच भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। बैंक ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक ATM से लेनदेन पर लगने वाले शुल्क को माफ करने का ऐलान किया है। यानी इन तीन दिनों में ग्राहक जरूरत के मुताबिक ATM से पैसे निकाल सकेंगे और इस अवधि में लागू ATM ट्रांजैक्शन चार्ज से राहत मिलेगी। एसबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक की सभी शाखाएं प्रस्तावित हड़ताल के दौरान खुली रहेंगी। हालांकि, बैंक कर्मचारी संगठनों ने तीन दिन की हड़ताल पर आगे बढ़ने की बात कही है।