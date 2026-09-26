Adroit Industries समेत इन 4 IPOs की अगले हफ्ते होगी लिस्टिंग, 35% तक दिख रहा GMP, जानिए कैसी लिस्टिंग के मिल रहे संकेत

IPO में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए अब असली इंतजार शुरू हो गया है। Adroit Industries, ArMee Infotech, Swastika Infra और Elevate Campuses के IPO का तीन दिन का सब्सक्रिप्शन 25 सितंबर को बंद हो चुका है। अब नजर शेयर अलॉटमेंट पर है। इन चारों IPO के लिए अलॉटमेंट स्टेटस 28 सितंबर, सोमवार को जारी होने की उम्मीद है। जिन निवेशकों को शेयर अलॉट होंगे, उनके डिमैट अकाउंट में 29 सितंबर तक शेयर क्रेडिट किए जा सकते हैं। इसके बाद चारों कंपनियों के शेयरों की बाजार में लिस्टिंग 30 सितंबर 2026 को होने की संभावित तारीख तय की गई है। निवेशकों की नजर अब ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी पर बनी हुई है। चारों इश्यू में Adroit Industries का जीएमपी सबसे मजबूत नजर आ रहा है।