Why Share Market Fall Today: बाजार में गिरावट से लोगों को 6 लाख करोड़ का नुकसान, जानिए आज की इस मंदी के 5 बड़े कारण

बाजार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द एक बार फिर मिडिल ईस्ट तनाव बना हुआ है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और सात दिन के सीजफायर का प्रस्ताव दिए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह खबर ऐसे समय आई है, जब कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर से ऊपर बने हुए हैं। ईरान की ओर से भी पीछे हटने के संकेत नहीं मिले हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजरायल के दबाव के सामने पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में निवेशक अब मि़डिल ईस्ट से आने वाली हर खबर पर नजर रख रहे हैं।