Stock Market: निवेशकों को 8 लाख करोड़ का नुकसान, सेंसेक्स 1124 अंक गिरकर हुआ बंद, सरकारी बैंकों के शेयर सबसे अधिक टूटे

शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.52 फीसदी या 1124 अंक की गिरावट के साथ 72,771 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी-50 आज 1.56 फीसदी या 360 अंक की गिरावट के साथ 22,780 पर बंद हुआ। बाजार में आई इस गिरावट से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 8 लाख करोड़ रुपये गिर गया है।
सभी सेक्टोरल सूचकांक आज सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.21 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 2.31 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.96 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.52 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.74 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 1.82 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.38 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.09 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.79 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.90 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.87 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.22 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 1.68 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.64 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स
|281.75
|-3.00%
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,831.10
|-2.93%
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज
|220.50
|-2.86%
|पावर ग्रिड
|261.85
|-2.84%
|एलएंडटी
|3,766.40
|-2.83%
|ओएनजीसी
|230.00
|-2.48%
|अडानी पोर्ट्स
|1,743.70
|-2.48%
|हिंदुस्तान यूनिलीवर
|1,896.00
|-2.41%
|टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
|960.00
|-2.36%
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|1,197.60
|-2.32%
|बजाज ऑटो
|11,024.00
|-2.28%
|एचडीएफसी बैंक
|719.05
|-2.25%
|हिंडाल्को इंडस्ट्रीज
|955.90
|-2.16%
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|962.00
|-2.14%
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|385.50
|-2.05%
|आयशर मोटर्स
|7,213.50
|-1.99%
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,302.00
|-1.87%
|श्रीराम फाइनेंस
|976.30
|-1.79%
|एनटीपीसी
|321.10
|-1.68%
|ट्रेंट
|2,626.00
|-1.62%
निफ्टी-50 के इन शेयरों में आई तेजी
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|1,221.00
|+1.67%
|इंफोसिस
|1,003.20
|+0.30%
|एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस
|531.60
|+0.11%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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