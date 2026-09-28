Stock Market: निवेशकों को 8 लाख करोड़ का नुकसान, सेंसेक्स 1124 अंक गिरकर हुआ बंद, सरकारी बैंकों के शेयर सबसे अधिक टूटे

सभी सेक्टोरल सूचकांक आज सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी पीएसयू बैंक में 3.21 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 2.31 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 1.96 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.52 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.74 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 1.82 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.38 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.09 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.79 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.90 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.87 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.22 फीसदी, निफ्टी केमिकल्स में 1.68 फीसदी और निफ्टी सीमेंट में 1.64 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।