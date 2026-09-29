Tata Group Stocks: एक खबर आई और टूट गए टाटा ग्रुप के शेयर, TCS से लेकर टाइटन तक में देखी गई बिकवाली

आरबीआई के नियमों के तहत NBFC-UL कैटेगरी में आने वाली कंपनी को तय समय सीमा के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ता है। नियम के मुताबिक, इस कैटेगरी में पहचाने जाने के तीन साल के भीतर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना होता है। इसी नियम के चलते टाटा संस की संभावित शेयर बाजार लिस्टिंग लंबे समय से चर्चा में रही है। अब टाटा ट्रस्ट्स के प्रस्तावित पुनर्गठन से इस स्थिति में बदलाव की संभावना को लेकर बाजार में हलचल बढ़ी है। हालांकि, प्रस्ताव अभी टाटा संस के बोर्ड के विचार और आरबीआई की मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना है। इसलिए इसे अंतिम फैसला मानना जल्दबाजी होगी।