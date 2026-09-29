Share Market: बाजार खुलते ही निवेशकों को 4 लाख करोड़ का नुकसान, आखिर क्यों लगातार टूट रहा है मार्केट?

Why Share Market Fall Today: भारतीय शेयर बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को सेंसेक्स 1124 अंक गिरकर बंद हुआ था। मंगलवार को भी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 138 अंक की गिरावट के साथ 72,633 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर यह 0.83 फीसदी या 607 अंक की गिरावट के साथ 72,181 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 4 शेयर हरे निशान पर और 26 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.76 फीसदी या 176 अंक की गिरावट के साथ 22,604 पर ट्रेड करता दिखा। बाजार में आई इस गिरावट से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ रुपये घट गया है।