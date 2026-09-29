Car Loan Calculator: इस नवरात्रि खरीदना चाहते हैं गाड़ी? जानिए कार लोन पर क्या चल रहे रेट और 16 लाख के कर्ज पर कितनी बनेगी EMI

Car Loan Interest Rates: इस समय सरकारी बैंकों में कार लोन की शुरुआती ब्याज दर 7.35 फीसदी सालाना से शुरू हो रही है। हालांकि, हर ग्राहक को यही दर मिले, यह जरूरी नहीं है। बैंक आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम, पुराने लोन की हिस्ट्री और दूसरे वित्तीय रिकॉर्ड्स के आधार पर अंतिम ब्याज दर तय करता है। कार लोन में प्रोसेसिंग फीस भी लगती है, इसलिए लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस जरूर चेक कर लें।