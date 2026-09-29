Gold, Silver या Share Market… FY27 के पहले 6 महीनों में कहां मिला ज्यादा रिटर्न, देखिए ये आंकड़े

शेयरों में तेजी के साथ म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी स्मॉल और मिडकैप में निवेशकों की दिलचस्पी को दिखाते हैं। AMFI के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में स्मॉलकैप फंड्स में 7,973 करोड़ रुपये का निवेश आया। वहीं, मिडकैप फंड्स में 6,989 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो हुआ। दोनों कैटेगरी को मिलाकर करीब 14,962 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आए कुल 29,328 करोड़ रुपये के नेट इनफ्लो का लगभग आधा है। इससे पता चलता है कि घरेलू निवेशकों की इक्विटी में दिलचस्पी बनी हुई है और स्मॉलकैप तथा मिडकैप फंड्स में भी लगातार पैसा जा रहा है।