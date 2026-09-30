Swiggy-Zomato से इंस्पायर होकर भारत में आई अमेरिका की कंपनी DoorDash, जानिए कैसे करती है काम

डोरडैश की योजना हैदराबाद में अपने कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़ाने की है। शुरुआत 500 लोगों से हो रही है, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में यहां 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम तैयार करने का टार्गेट है। डोरडैश की अधिकारी जेना कोनके ने हैदराबाद ऑफिस की शुरुआत को कंपनी के लिए अहम पड़ाव बताया। उनके मुताबिक, भारत में यह हब कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस नेटवर्क को और मजबूत करेगा। डोरडैश 40 से ज्यादा देशों में काम करती है। ऐसे में कंपनी का हैदराबाद हब शहर के लोकल और डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम में एक और बड़ा नाम जोड़ता है।